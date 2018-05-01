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В Альпах погибли четверо туристов
Новости мира: Трагедия произошла с туристами в швейцарских Альпах.
В швейцарских Альпах погибли четверо туристов из-за непогоды.
Об этом сообщает BBC.
Один из туристов сорвался со склона и погиб, еще три человека умерли от переохлаждения.
Как отмечается, к врачу госпитализировали еще пятеро в тяжелом состоянии.
Спасатели обнаружили группу путешественников и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.
Telegraf.com.ua