В Альпах погибли четверо туристов

В швейцарских Альпах погибли четверо туристов из-за непогоды.

Об этом сообщает BBC.

Один из туристов сорвался со склона и погиб, еще три человека умерли от переохлаждения.

Как отмечается, к врачу госпитализировали еще пятеро в тяжелом состоянии.

Спасатели обнаружили группу путешественников и доставили пострадавших в больницу. Среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.