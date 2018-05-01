Границу Литвы будут охранять португальские и испанские истребители

Четыре португальских истребителя F-16 и шесть испанских Eurofighter Typhon перебазируются на авиабазу Зокняй в Литве.

Об этом сообщает национальное Министерство обороны.

Смена дислокации самолетов проходит в рамках договоренностей НАТО. В обязанности португальских офицеров войдет командование 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Прибалтики.

ВВС стран Пиренейского полуострова сменят датское авиакрыло,находившееся в Литве с января.