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Границу Литвы будут охранять португальские и испанские истребители
Новости мира: Также в Литву прибудут 90 военнослужащих из Португалии и 130 — из Испании.
Четыре португальских истребителя F-16 и шесть испанских Eurofighter Typhon перебазируются на авиабазу Зокняй в Литве.
Об этом сообщает национальное Министерство обороны.
Смена дислокации самолетов проходит в рамках договоренностей НАТО. В обязанности португальских офицеров войдет командование 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Прибалтики.
ВВС стран Пиренейского полуострова сменят датское авиакрыло,находившееся в Литве с января.
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