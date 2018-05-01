Германия ожидает отмену пошлин США на сталь и алюминий

В Берлине приняли к сведению сообщение из Вашингтона об отсрочке введения пошлин на сталь и алюминий, но рассчитывают, что они и далее не будут применены в торговле с ЕС.

Об этом говорится в заявлении правительства во вторник, сообщает корреспондент в Германии.

"Федеральное правительство приняло к сведению решение Соединенных Штатов Америки освободить Европейский Союз еще на один месяц от пошлин на сталь и алюминий. В принципе, федеральное правительство по-прежнему ожидает освобождения на постоянной основе", - говорится в заявлении.

В нынешней ситуации Еврокомиссия будет советоваться по поводу дальнейших действия со странами-членами ЕС, предупреждают в Берлине.

Подчеркивается, что трансатлантические экономические отношения имеют большое значение для обеих сторон. Европейский Союз и Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации в торговых отношениях. Напротив, они лишь выиграют от их дальнейшего углубления, говорится в заявлении немецкого правительства. Оно убеждено, что с этой целью должна быть разработана позитивная торговая повестка дня в интересах обеих сторон.

Канцлер Ангела Меркель неоднократно указывала, что федеральное правительство принципиально привержено многосторонней глобальной торговле. Повторила она это и в ходе недавнего визита в Вашингтон. Тогда она отметила, что решение о введении пошлин остается за президентом Дональдом Трампом.