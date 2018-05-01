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В Стамбуле в День труда задержали более 80 протестующих

В Стамбуле в День труда задержали более 80 протестующих
22:50 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Стамбульская полиция во вторник задержала более 80 человек и закрыла доступ к нескольким местам в день празднования Дня труда.

В турецком Стамбуле полиция в День труда задержала более 80 участников акции протеста.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

"В целом полиция арестовала 84 человека в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Задержанных автобусами отвезли на допрос, информирует агентство.

Как отмечается, в Турции в День труда, 1 мая, уже традиционно происходят столкновения между протестующими и полицией.

В последние годы власть запрещает доступ к основным местам проведения акций протеста. К примеру, сейчас была перекрыта центральная площадь Таксим и главная торговая улица Истикляль. Почти все магазины на этой улице были закрыты, и торговцам придется ждать до вечера, пока полиция позволит людям проход.

Протестующие пытались устроить демонстрацию на площади Таксим и были задержаны.

Тем временем тысячи людей принимали участие в санкционированных мероприятиях по случаю 1 Мая в Стамбульском районе Малтепе.

Агентство Anadolu сообщает, что на улицы Стамбула вышли более 26 тысяч полицейских. Для их поддержки задействованы также три вертолета, 85 водометов и 67 бронетранспортеров.

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Новости мира, День труда, Полиция Стамбула, Протесты, Стамбул, Турция.
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