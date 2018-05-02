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Беспорядки во Франции: 200 человек задержано

Беспорядки в Париже
02:12 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: По данным полиции в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на BBC.

Крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ в государственном секторе президента Эммануэля Макрона, превратив его в массовые беспорядки.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald's.

 

Кроме того в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а на стены расписаны граффити.

 

В отношении протестующих применялся слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. Четверо людей, включая полицейского, получили легкие ранения.

Профсоюзы заявили, что число мирных демонстрантов на шествии составило около 55 тысяч человек. Полиция насчитала около 20 тысяч.

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Новости мира, Беспорядки, Париж, Франция, Черный блок.
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