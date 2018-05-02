Беспорядки во Франции: 200 человек задержано

Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на BBC.

Крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ в государственном секторе президента Эммануэля Макрона, превратив его в массовые беспорядки.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald's.

#França: Extremistas de esquerda da ANTIFA depredando patrimônio privado nas ruas de #Paris em protestos convocados por sindicalistas no 1º de Maio pic.twitter.com/pAQjFYKAdw — RENOVA (@RenovaMidia) 1 мая 2018 г.

Кроме того в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а на стены расписаны граффити.

Anti-capitalist protesters torched a McDonald's restaurant and clashed with police in Paris on the fringes of a May Day rally in Paris https://t.co/NiMqg3cj0q pic.twitter.com/EcdO0dOhzL — AFP news agency (@AFP) 1 мая 2018 г.

В отношении протестующих применялся слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. Четверо людей, включая полицейского, получили легкие ранения.

Профсоюзы заявили, что число мирных демонстрантов на шествии составило около 55 тысяч человек. Полиция насчитала около 20 тысяч.