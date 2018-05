Беспорядки во Франции: 200 человек задержано

Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на BBC.

Крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ в государственном секторе президента Эммануэля Макрона, превратив его в массовые беспорядки.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald's.

Кроме того в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а на стены расписаны граффити.

Anti-capitalist protesters torched a McDonald's restaurant and clashed with police in Paris on the fringes of a May Day rally in Paris https://t.co/NiMqg3cj0q pic.twitter.com/EcdO0dOhzL

— AFP news agency (@AFP) 1 мая 2018 г.