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В ОБСЕ рассказали о ряде угроз свободе прессы

СММ ОБСЕ
09:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: ОБСЕ фиксирует новые угрозы роли свободных СМИ в демократических обществах, законы, ограничивающие свободу слова в Интернете, а также блокирование сайтов.

Все чаще на свободу прессы наступают в разных частях мира, зачастую это делают власти. Об этом говорится в совместной декларации представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира и руководителей других международных структур по случаю День свободы прессы.

"Встревожены новыми угрозами роли свободных СМИ в демократических обществах, в том числе заявлениями ведущих политиков, которые специально нацелены на нападение и подрыв независимости СМИ и рост популизма", - говорится, в частности, в документе.

Его подписанты осознают целый ряд текущих угроз свободе СМИ, которые включают в себя безопасность, правовые, политические, технологические и экономические угрозы. Они обеспокоены современными юридическими угрозами свободе выражения мнений, включая часто двусмысленные представления о национальной безопасности, законы, которые чрезмерно ограничивают свободу слова в Интернете, блокируют сайты. Беспрецедентное количество журналистов, заключенных в тюрьму за свою работу, говорится в декларации.

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В ней отмечается тревожная тенденция возрождения политических угроз независимости СМИ, таких как злоупотребление государственными ресурсами, усилия политических деятелей по захвату средств массовой информации и регуляторами СМИ, лишение журналистов аккредитации, нападки, усилия по дискредитации и запрет некоторых средств массовой информации, критично относящихся к правительству, его чиновникам и другим влиятельным социальным субъектам. Такие попытки ограничивает возможности для людей получать доступ к достоверным и заслуживающим доверия источникам новостей, которые предоставляют различные точки зрения, подчеркивается в декларации.

Также отмечается важная роль, которую может сыграть журналистская расследовательская деятельность, раскрывая коррупцию и другие преступления, в том числе на международном уровне.

Подписанты документа также указывают на то, что отсутствие прозрачности владения средствами массовой информации может способствовать монополиям.

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Новости мира, Блокирование сайтов, Демократическое общество, Закон, Новые угрозы, ОБСЕ, Ограничение свободы слова в нтернете.
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