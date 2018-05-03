На еврейском празднике в Лондоне произошел взрыв, есть пострадавшие

Во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на севере Лондона в районе Стэмфорд-Хилл при разжигании традиционного костра произошел взрыв, сообщает The Daily Express.

В результате инцидента, который произошел вечером 2 мая, пострадали 30 человек. Десять из них были доставлены в больницу, в основном с ожогами. Кроме того, люди получили травмы в давке, когда пытались отбежать от костра, пишет РБК. Точная причина взрыва пока не известна.

По одной из версий, взорваться могли оказавшиеся в огне смартфоны. Как сообщает The Yeshiva World, по меньшей мере несколько телефонов бросили в костер после того, как раввин произнес речь об опасности гаджетов. С такой же речью он выступал и в прошлом году.

Однако, судя по видеокадрам, дело может быть в топливной смеси, которая используется для розжига традиционного костра, говорится в статье.

В праздник Лаг ба-Омер вечером принято разводить костры в честь рабби Шимона бар Иохая, плясать и петь песни.

2 мая глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны не разводить костры в Лаг ба-Омер из-за сухой и ветреной погоды, сообщает Newsru.co.il.