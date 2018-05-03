Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Канада намерена просить биометрические данные при подаче на визу

Канада намерена просить биометрические данные при подаче на визу
13:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости мира: Правительство Канады увеличивает требования о предоставлении биометрических данных иностранными гражданами, которые подают заявки на визы для посетителей.

Канада расширяет требования относительно предоставлении биометрических данных иностранными гражданами, которые подают заявки на визы для посетителей, разрешение на работу или учебу (за исключением граждан США), постоянное проживание, или просителями убежища или статуса беженца. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Власти Канады объявили, что начнут отбирать биометрические данные у иностранцев уже этим летом. Так, начиная с 31 июля этого года, заявители из Европы, Ближнего Востока и Африки должны будут предоставлять биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию) при подаче заявки на любую из указанных выше виз или разрешений. Это требование будет распространено на заявителей из Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной и Южной Америки с 31 декабря этого года.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Заявители должны будут предоставлять биометрические данные только раз в 10 лет.

Исключение по сдаче биометрических данных составляют, в частности, дети до 14 лет, заявители старше 79 лет, лидеры других стран.

Указано, что это будет стоить:

  • для одного заявителя 85 канадских долларов;
  • для семьи, которая подает заявки одновременно - 170 канадских долларов;
  • группы из трех и более исполнителей и их помощников, которые одновременно обращаются за разрешением на работу - максимальная общая сумма в 255 канадских долларов.

Как сообщили в правительстве Канады, в странах будут пункты сбора биометрических данных. В Украине, как отмечается, это будет в Киеве и Львове.

При этом указано, что новые такие пункты будут открыты позже в 2018-м и 2019 годах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Биометрические данные, Заявка на визу, Иностранцы, Канада, Предоставление, Расширение требований.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

За несколько часов в Дании уволились два министра Су-27 опасно сблизился с самолетом США над Балтикой Британские территории должны раскрыть имена владельцев оффшоров

Последние новости

В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая Клопп о финале Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
14:14 Украинские военные показали последствия обстрела Троицкого
14:11 Два поезда с людьми лоб в лоб столкнулись в Чехии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0