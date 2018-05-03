Канада намерена просить биометрические данные при подаче на визу

Канада расширяет требования относительно предоставлении биометрических данных иностранными гражданами, которые подают заявки на визы для посетителей, разрешение на работу или учебу (за исключением граждан США), постоянное проживание, или просителями убежища или статуса беженца. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Власти Канады объявили, что начнут отбирать биометрические данные у иностранцев уже этим летом. Так, начиная с 31 июля этого года, заявители из Европы, Ближнего Востока и Африки должны будут предоставлять биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию) при подаче заявки на любую из указанных выше виз или разрешений. Это требование будет распространено на заявителей из Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной и Южной Америки с 31 декабря этого года.

Заявители должны будут предоставлять биометрические данные только раз в 10 лет.

Исключение по сдаче биометрических данных составляют, в частности, дети до 14 лет, заявители старше 79 лет, лидеры других стран.

Указано, что это будет стоить:

для одного заявителя 85 канадских долларов;

для семьи, которая подает заявки одновременно - 170 канадских долларов;

группы из трех и более исполнителей и их помощников, которые одновременно обращаются за разрешением на работу - максимальная общая сумма в 255 канадских долларов.

Как сообщили в правительстве Канады, в странах будут пункты сбора биометрических данных. В Украине, как отмечается, это будет в Киеве и Львове.

При этом указано, что новые такие пункты будут открыты позже в 2018-м и 2019 годах.