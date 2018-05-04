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В ЕС рассматривают создание единой армии

ЕС
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Председатель Европарламента считает необходимым создание единой армии ЕС.

Спикер Европарламента Антонио Таяни заявил, что он выступает за создание единой армии Евросоюза.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - сказал А.Таяни в интервью германского изданию "Шпигель".

По его словам, единую внешнюю политику нельзя выработать без единой оборонной стратегии. Он напомнил, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же".

По мнению А.Таяни, укрепление сотрудничества в сфере обороны позволит существенно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене".

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Все по теме:

Новости мира, Антонио Таяни, Европарламент, Евросоюз, Спикер Европарламента.
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