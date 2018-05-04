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Папа Римский выставит личный суперкар на аукцион

Lamborghini Huracan Папы Римского
16:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому, будет выставлен на продажу на аукционе "Sotheby’s" 12 мая.

Папа Римский продает свой единственный суперкар – Lamborghini Huracan.

Как сообщает "Автоцентр", итальянский спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Папе Франциску подарил автопроизводитель в ноябре 2017 года.

По заявлениям понтифика, с тех пор заднеприводный суперкар никто не эксплуатировал, а потому на продажу он идет фактически без пробега, но зато с автографом самого Франциска на переднем капоте машины.

Согласно заявлению, "все доходы от продажи суперкара уйдут на руки Святому Отцу, который затем направит их: 70% – в бюджет города Ниневия, Ирак (город, который сильно пострадал от ведущихся в нем боев с террористами ИГИЛ), 10% – гуманитарной организации "Amici per il Centrafrica Onlus", 10% – международной ассоциации хирургов "Groupe International Chirurgiens Amis de la Main" (GICAM) и 10% – Ассоциации Папы Иоанна XXIII".

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Новости мира, Lamborghini Huracan, Аукцион, Папа Римский, Суперкар, Франциск.
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