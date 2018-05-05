Премьер Болгарии назвал свою страну одним из самых лояльных членов НАТО

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что его страна является одним из самых лояльных членов Североатлантического альянса НАТО, о чем свидетельствует участие болгарских военнослужащих в различных операциях Альянса. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Болгарии по итогам встречи премьера Бойко Борисова с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

"Болгария – один из самых лояльных членов НАТО. Это доказано и нашим участием в операциях Альянса. Членство в ЕС и партнерство с НАТО – стратегические приоритеты нашего правительства", - заявил болгарский премьер.

Борисов также подчеркнул, что особое внимание Болгария уделяет вопросам укрепления стабильности и безопасности в государствах Западных Балкан.

По его словам, Балканы должны стать площадкой для созидания, а не ареной для этнических конфликтов.

В свою очередь, Гетемюллер дала высокую оценку роли Болгарии в углублении сотрудничества между Североатлантическим альянсом НАТО и ЕС.