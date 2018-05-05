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Дуда выразил надежду, что в США не демонтируют памятник жертвам Катыни

Анджей Дуда
11:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Польши Анджей Дуда надеется, что в США откажутся от демонтажа памятнику жертвам Катынского преступления.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что в американском городе Джерси Сити с уважением отнесутся к памятнику жертвам Катынского преступления и откажутся от его демонтажа. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, информирует РАР.

"Президент РП себе не представляет, чтобы к нему (памятнику) не отнеслись с уважением в стране, где уважают героев, а особенно лиц, погибших за отчизну. Уважение к героям является ценностью, которая объдиняет Польшу и США", - заявил Щерский.

Он выразил надежду, что по этому поводу в форме открытого диалога и взаимного уважения будет вестись дискуссия между польскими дипломатами и диаспорой и властью американского города.

Как информировалось, мэр Джерси Сити, расположенный в предместье Нью-Йорку, Стивен Фалоп сообщил в понедельник о намерении перенести памятник жертвам Катыни с набережной реки Гудзон. На этом же месте местная власть планирует построить парк.

Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский по этому поводу сказал, что он напишет Фалопу письма, в котором будет просить отказаться от этого шага. Мэр Джерси Сити ответил в резкой форме, назвав Карчевского "известным антисемитом", "белым националистом" и "человеком,отрицающим Холокост", следовательно, ему неинтересное мнение польского политика. После этого Карчевский заявил, что он не будет писать письмо Фалопу, а обратиться к спикеру Сената США, чтобы тот изучил эту проблему и вмешался в нее.

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Памятник в виде польского солдата, которому в спину вонзен советский штык, и с надписью на постаменте "Катынь 1940" установлен в Эксчейндж Плейс на набережной Гудзона в 1991 году.

Как известно, 5 марта 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло секретное решение о расстреле 14 700 польских офицеров и гражданских лиц (чиновников, помещиков, жандармов), которые находились в советских лагерях для военнопленных, а также 11 тыс. арестованных поляков, содержавшихся в тюрьмах западных областей Украины и Беларуси. Это решение было исполнено сразу.

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Новости мира, Анджей Дуда, Демонтаж, Жертвы Катынского преступления, Президент Польши, США.
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