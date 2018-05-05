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МИД Молдовы протестует против участия военных из РФ в параде в Приднестровье

Приднестровье
14:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: МИД Молдавии считает, что участие Оперативной группы российских войск в военном параде в Приднестровье ставит под угрозу суверенитет и целостность страны.

МИД Молдавии осудил участие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в военном параде в Приднестровье 9 мая.

"Такие действия ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова", - говорится в заявлении на официальном сайте МИД, распространенном в субботу.

"Участие ОГРВ в военном параде совместно с силовыми структурами региона вредит процессу приднестровского урегулирования и укреплению доверия между двумя берегами Днестра", - отметили в ведомстве.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике находится контингент российских военнослужащих, основными задачами которых является недопущение эскалации приднестровского конфликта и охрана складов с боеприпасами.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР осталась под юрисдикцией России.

Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья

ОГРВ регулярно участвует не только в военных парадах в ПМР, но и проводит совместно с силовыми структурами ПМР военные учения. МИД Молдавии неоднократно выступал против проведения такого рода учений.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе российского контингента войск с территории Приднестровья. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября прошлого года премьер Молдавии Павел Филип потребовал вывода ОГРВ с территории ПМР.

В этом году 9 мая по центральной площади Тирасполя пройдут около 600 человек, 10 "коробок". Военнослужащие ОГРВ пройдут отдельной "коробкой" вместе с представителями различных силовых подразделений ПМР: МВД, КГБ, казачества, военного института, суворовского училища.

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Новости мира, Военный парад, МИД Молдавии, Оперативная группа российских войск, Приднестровье.
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