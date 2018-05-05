Иммигранты забросали полицейских камнями в Кале

Около 50 мигрантов, вооруженных палками и камнями, атаковали полицейских в городе Кале на севере Франции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Franceinfo.

Инцидент произошел 4 мая в промышленной зоне Кале рядом с местом, где ранее располагался нелегальный лагерь мигрантов "Джунгли Кале".

На место было вызвано подкрепление стражей порядка. Против агрессивно настроенных мигрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В результате нападения двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Кроме того, была повреждена полицейская машина.

Нелегальный лагерь мигрантов, прозванный "Джунгли Кале", был создан беженцами в северной части Франции еще в 2002 году. Летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях около 8 тыс. человек.

В октябре 2016 года власти страны провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена — в настоящее время, по разным данным, в лагере проживают от 300 до 600 человек.

Напомним, 1 мая в Париже прошли массовые выступления против реформ президента Эммануэля Макрона, полиция задержала 109 человек.