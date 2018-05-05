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СМИ: Лондон планирует укрепить "антироссийский" альянс

Великобритания
17:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: По данным издания, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.

Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с "российской дезинформацией". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", — приводит слова источника The Guardian.

Отмечается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.

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Новости мира, G20, G7, Борис Джонсон, Великобритания, Евросоюз, НАТО.
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