СМИ: Лондон планирует укрепить "антироссийский" альянс

Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с "российской дезинформацией". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", — приводит слова источника The Guardian.

Отмечается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.