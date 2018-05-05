https://telegraf.com.ua/files/2018/05/kpvv311212-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4047132-smi-london-planiruet-ukrepit-antirossiyskiy-alyans.html
СМИ: Лондон планирует укрепить "антироссийский" альянс
Новости мира: По данным издания, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.
Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с "российской дезинформацией". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве.
"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", — приводит слова источника The Guardian.
Отмечается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.
Telegraf.com.ua