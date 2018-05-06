Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона
Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона
Новости: МОН обяжет вузы предоставлять некоторым учащимся бесплатные общежития
МОН обяжет вузы предоставлять некоторым учащимся бесплатные общежития
Новости: Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
Новости: Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
X

Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона

Эммануэль Макрон
05:36 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В охране правопорядка было задействовано более 2 тысяч правоохранителей.

В центре Парижа сегодня, 5 мая, тысячи людей протестовали против радикальных реформ Эммануэля Макрона.

Как сообщает The Guardian, мероприятие началось с массового пикника.

Кроме того, небольшие митинги прошли в южных городах Тулуза и Бордо.

Как сообщалось, во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Европа, Политика, Происшествия, Франция, Эммануэль Макрон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

МИД Молдовы протестует против участия военных из РФ в параде в Приднестровье Дуда выразил надежду, что в США не демонтируют памятник жертвам Катыни РФ ждет от НАТО данные об ликвидации запасов "Новичка" в Чехии

Последние новости

Футбол. Ювентус одержал победу над Болоньей, проигрывая по ходу матча Месси забил шедевральный гол ударом через себя (Видео) ЮНИСЕФ: Двести тысяч детей на Донбассе учатся на фоне боевых действий
Сегодня читают
01 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
02 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
03 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
04 Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
05 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
Новости сегодня
05:01 Восхищает и завораживает: красивое оружие как произведение искусства (Фото)
04:34 Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности
04:19 Улыбка до ушей: всякие разные мелкие неприятности
03:48 Полиция задержала вора с гранатой в Черниговском супермаркете
03:27 Уморительная подборка на тему "неприятность подкралась неожиданно"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Медики рассказали, на каких этажах жить полезнее для здоровья
Медики рассказали, на каких этажах жить полезнее для здоровья
Добавить комментарий
0