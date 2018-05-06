Пучдемона могут снова выдвинуть на пост главы Каталонии

Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Об этом пишет DW.

Как сообщил в субботу представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая. Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании. Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Экс-премьер автономии Карлес Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.