Пучдемона могут снова выдвинуть на пост главы Каталонии
Новости мира: Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" до 14 мая проголосует за утверждение нового премьер-министра на пост главы региона.
Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Об этом пишет DW.
Как сообщил в субботу представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая. Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.
Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании. Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.
Каталония отказалась подтвердить провозглашение независимости
Экс-премьер автономии Карлес Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.