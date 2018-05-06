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Макрон отметил снижение интенсивности российской пропаганды

Эммануэль Макрон
14:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву выразил желание строить конструктивные отношения с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заметил снижение интенсивности российской пропаганды. Об этом он заявил в интервью Journal du dimanche, сообщает "Европейская правда".

За 15 дней до своего визита в Москву, президент Франции заявил о желании строить конструктивные отношения с РФ, но "без всякой наивности".

"Мы должны строить культурные, научные, геополитические связи с Россией, чтобы бороться с международными вызовами, которые затрагивают всех нас" - отметил Макрон.

В то же время он заявил о недопустимости попыток вмешиваться во внутреннюю политику Франции.

"Российская пропаганда уменьшилась в своей интенсивности и наш искренний диалог по Сирии помог донести до сирийского режима некоторые сообщения" - считает президент Франции.

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Он подчеркнул, что его целью является установить исторический стратегический диалог с президентом РФ и связать Россию с Европой, а не отпустить ее от Европы.

"У Владимира Путина есть мечта по восстановлению величия России, которую унизили падение Берлинской стены и распад СССР... Я это понимаю, но для меня Россия находится в Европе, хотя в ней почти никогда не было демократии, в которой мы живем", - сказал Макрон.

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Все по теме:

Новости мира, Визит в Москву, Конструктивные отношения с РФ, Президент Франции, Российская пропаганда, Снижение, Эммануэль Макрон.
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