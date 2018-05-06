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В Софии прошел военный парад к 140-летию создания национальной армии

Болгарские военные
16:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В столице Болгарии Софии ко Дню храбрости и 140-летию создания национальной армии прошел военный парад, в котором приняли участие 1600 военнослужащих.

В Софии в воскресенье прошел военный парад, приуроченный ко Дню храбрости и 140-летию создания Болгарской национальной армии.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и с церемонии освящения боевых знамен Национальной армии Болгарии.

"Сегодня болгарская армия возвращает себе роль гаранта безопасности и процветания, а Болгария становится оплотом мира в этом регионе Европы", - заявил в своем приветственном послании президент Болгарии Румен Радев.

Министр обороны Болгарии - вице-премьер Красимир Каракачанов поблагодарил болгарских военнослужащих, стоящих на страже независимости и территориальной целостности государства.

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В параде приняли участие 1600 болгарских военнослужащих, боевые машины сухопутных и ракетных войск, а также военная авиация. Впервые в истории современной Болгарии в параде приняли участие воинские подразделения Вооруженных сил соседней Македонии.

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Новости мира, Болгария, Военный парад, Годовщина, День храбрости, Создание национальной армии, София.
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