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В Сербии полиция блокирует дороги, чтобы помешать митингу ультраправых
Новости мира: Сербская полиция запретила проведение митинга, который создает неудобства для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.
В Сербии полиция заблокировала все дороги к юго-западу от Белграда, чтобы предотвратить проведение митинга ультраправых сил.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации, осужденный в 1990-х годах за преступления против человечности Воислав Шешель запланировал митинг в селе Хртковчи. Политик собирается отметить 26 лет с момента его выступления там, где судьи военных преступлений ООН признали преступлением против человечества ”подстрекательство к депортации и преследования”.
Сербская полиция запретила проведение митинга, чтобы не создавать неудобств для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.
Telegraf.com.ua