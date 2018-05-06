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В Сербии полиция блокирует дороги, чтобы помешать митингу ультраправых

Полиция
19:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Сербская полиция запретила проведение митинга, который создает неудобства для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.

В Сербии полиция заблокировала все дороги к юго-западу от Белграда, чтобы предотвратить проведение митинга ультраправых сил.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, осужденный в 1990-х годах за преступления против человечности Воислав Шешель запланировал митинг в селе Хртковчи. Политик собирается отметить 26 лет с момента его выступления там, где судьи военных преступлений ООН признали преступлением против человечества ”подстрекательство к депортации и преследования”.

Сербская полиция запретила проведение митинга, чтобы не создавать неудобств для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.

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Новости мира, Митинг, Полиция, Сербия, Хртковчи.
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