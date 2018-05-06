В Сербии полиция блокирует дороги, чтобы помешать митингу ультраправых

В Сербии полиция заблокировала все дороги к юго-западу от Белграда, чтобы предотвратить проведение митинга ультраправых сил.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, осужденный в 1990-х годах за преступления против человечности Воислав Шешель запланировал митинг в селе Хртковчи. Политик собирается отметить 26 лет с момента его выступления там, где судьи военных преступлений ООН признали преступлением против человечества ”подстрекательство к депортации и преследования”.

Сербская полиция запретила проведение митинга, чтобы не создавать неудобств для хорватского меньшинства в селе Хртковчи.