Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
В Мининфраструктуры анонсировали новые механизмы контроля качества дорог
Новости: Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Евровидение 2018: церемония открытия (Онлайн)
Новости: Французский велогонщик разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд
Французский велогонщик разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

Эрдоган: Турция никогда не отказывалась от цели вступления в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган
19:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары стать полноценным членом Европейского Союза.

Турция никогда не отказывалась от своей цели вступить в Европейский союз.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на объявлении манифеста правящей партии за месяц до внеочередных выборов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Он подчеркнул, что Турция будет продолжать двигаться в сторону членства в Евросоюзе.

"Мы никогда не отказывались от цели полноценного членства в ЕС, хотя в последнее время мы не видели такой же преданности от наших партнеров" - сказал Эрдоган.

Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах

Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, через 18 лет после подачи заявки.

Переговоры замедляют ряд факторов, в частности, вопрос Кипра, а также оппозиция Германии и Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вступление в Европейский союз, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Во Франции осудили заявление Трампа относительно терактов 2015 года Премьер Молдовы заверяет, что выборы в стране будут корректными и свободными Авария на шахте в Польше: на поверхность подняли двух из семи горняков

Последние новости

Столица туманов: прогулка по уникальному китайскому мегаполису (Фото) Под Северодонецком горят пять гектаров леса Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
20:03 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
19:56 Снимки, показывающие насколько загрязнены водные ресурсы Земли (Фото)
19:45 Первые симптомы проблем с щитовидной железой, которые не стоит игнорировать
19:33 Футбольный эксперт жестко раскритиковал Вернидуба
19:15 Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Супрун посоветовала, как уберечься от "лишнего" солнца
Новости: Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Невероятные девушки с внешностью, далекой от принятого стандарта красоты (Фото)
Добавить комментарий
0