Эрдоган: Турция никогда не отказывалась от цели вступления в ЕС

Турция никогда не отказывалась от своей цели вступить в Европейский союз.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на объявлении манифеста правящей партии за месяц до внеочередных выборов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Он подчеркнул, что Турция будет продолжать двигаться в сторону членства в Евросоюзе.

"Мы никогда не отказывались от цели полноценного членства в ЕС, хотя в последнее время мы не видели такой же преданности от наших партнеров" - сказал Эрдоган.

Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, через 18 лет после подачи заявки.

Переговоры замедляют ряд факторов, в частности, вопрос Кипра, а также оппозиция Германии и Франции.