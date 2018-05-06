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В Лондоне трех человек облили "токсичным веществом"
Новости мира: В Лондоне троих прохожих госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "токсичным веществом".
В Лондоне двух мужчин и подростка госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "вредным веществом".
Об этом сообщает ВВС.
"Мужчины в возрасте 22 и 27 лет, а также 17-летний подросток были выявлены после сообщений об инциденте по улице Кингсленд в районе Хакни, в Лондоне, приблизительно в 05:20 по местному времени", - проинформировали в полиции.
Пострадавших отвезли в больницу для оказания помощи, угрозы их жизни нет.
Сейчас продолжается расследование инцидента.
Telegraf.com.ua