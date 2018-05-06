В Лондоне трех человек облили "токсичным веществом"

В Лондоне двух мужчин и подростка госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "вредным веществом".

Об этом сообщает ВВС.

"Мужчины в возрасте 22 и 27 лет, а также 17-летний подросток были выявлены после сообщений об инциденте по улице Кингсленд в районе Хакни, в Лондоне, приблизительно в 05:20 по местному времени", - проинформировали в полиции.

Пострадавших отвезли в больницу для оказания помощи, угрозы их жизни нет.

Сейчас продолжается расследование инцидента.