В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России
Новости мира: Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность массовыми задержаниями демонстрантов на акциях протеста в России 5 мая.
Соответствующее заявление Ягланда обнародовано в воскресенье, 6 мая.
"Меня беспокоят сообщения о насилии и массовых задержаниях во время вчерашних оппозиционных демонстраций в России. Мирные демонстранты, которые были задержаны, должны быть освобождены", - заявил Ягланд.
Генсек Совета Европы отметил что "свобода собраний является фундаментальным правом, защищенным Европейской конвенцией по правам человека".
"К сожалению, организаторы демонстраций и власть не смогли согласовать места проведения демонстраций", - сказал генсек.
Ягланд также предложил России помощь Совета Европы по "усовершенствованию законодательства в сфере свободы собраний".
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Как сообщалось, в марте генсек Совета Европы Ягланд поздравил Владимира Путина с переизбранием президентом РФ, не упомянув о незаконных "выборах" в оккупированном Крыму.
Генсек Совета Европы выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ и неоднократно заявлял о необходимости гармонизации отношений внутри СЕ.
В России 5 мая проходили акции протеста "Он нам не царь" против политики Путина. Силовики задержали более 1600 мирных граждан.