В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России

Соответствующее заявление Ягланда обнародовано в воскресенье, 6 мая.

"Меня беспокоят сообщения о насилии и массовых задержаниях во время вчерашних оппозиционных демонстраций в России. Мирные демонстранты, которые были задержаны, должны быть освобождены", - заявил Ягланд.

Генсек Совета Европы отметил что "свобода собраний является фундаментальным правом, защищенным Европейской конвенцией по правам человека".

"К сожалению, организаторы демонстраций и власть не смогли согласовать места проведения демонстраций", - сказал генсек.

Ягланд также предложил России помощь Совета Европы по "усовершенствованию законодательства в сфере свободы собраний".

Как сообщалось, в марте генсек Совета Европы Ягланд поздравил Владимира Путина с переизбранием президентом РФ, не упомянув о незаконных "выборах" в оккупированном Крыму.

Генсек Совета Европы выступает за возвращение российской делегации в ПАСЕ и неоднократно заявлял о необходимости гармонизации отношений внутри СЕ.

В России 5 мая проходили акции протеста "Он нам не царь" против политики Путина. Силовики задержали более 1600 мирных граждан.