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В турецком отеле обрушился пирс: Два человека в критическом состоянии

В турецком отеле обрушился пирс: Два человека в критическом состоянии
04:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Спасательные службы и медики отреагировали оперативно, из воды были спасены восемь человек.

Два человека находятся в критическом состоянии после аварии на пирсе пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Люди находились на цементном пирсе, когда он внезапно развалился", - сообщает издание.

Двое пострадавших были доставлены в соседнюю больницу каретой скорой помощи.

"Пирс, который развалился, был старым... Строить пирсы из цемента запрещено", - прокомментировал ситуацию Мехмет Тюркьоз, губернатор округа, где произошел инцидент.

Сейчас идет расследование инцидента, в частности выясняется, кто возводил пирс и причины его обвала.

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Новости мира, Айдын, Отель, Пирс, Турция.
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