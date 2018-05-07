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В турецком отеле обрушился пирс: Два человека в критическом состоянии
Новости мира: Спасательные службы и медики отреагировали оперативно, из воды были спасены восемь человек.
Два человека находятся в критическом состоянии после аварии на пирсе пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"Люди находились на цементном пирсе, когда он внезапно развалился", - сообщает издание.
Двое пострадавших были доставлены в соседнюю больницу каретой скорой помощи.
"Пирс, который развалился, был старым... Строить пирсы из цемента запрещено", - прокомментировал ситуацию Мехмет Тюркьоз, губернатор округа, где произошел инцидент.
Сейчас идет расследование инцидента, в частности выясняется, кто возводил пирс и причины его обвала.
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