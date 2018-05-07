В турецком отеле обрушился пирс: Два человека в критическом состоянии

Два человека находятся в критическом состоянии после аварии на пирсе пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Люди находились на цементном пирсе, когда он внезапно развалился", - сообщает издание.

Двое пострадавших были доставлены в соседнюю больницу каретой скорой помощи.

"Пирс, который развалился, был старым... Строить пирсы из цемента запрещено", - прокомментировал ситуацию Мехмет Тюркьоз, губернатор округа, где произошел инцидент.

Сейчас идет расследование инцидента, в частности выясняется, кто возводил пирс и причины его обвала.