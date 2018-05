В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы

Полиция британского города Оксфорд расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города, сообщают в понедельник британские СМИ.

Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.

Police in 'shootout' with armed man holed up in Oxford home https://t.co/rkQFr3oWze

По информации британской газеты "Индепендент", в одном из районов города произошла перестрелка правоохранителей с вооруженным неизвестным. Сейчас полицейские, по поступающим с места события данным, ведут с ним переговоры.