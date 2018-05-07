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В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы

В Оксфорде устроили стрельбу
20:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Полиция британского города Оксфорд расследует сообщение о стрельбе, которая 7 мая, вероятно, произошла в центре города.

Полиция британского города Оксфорд расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города, сообщают в понедельник британские СМИ.

Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Полиция призывает граждан избегать центра Оксфорда, пока не завершится полицейская операция.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Представитель местной службы скорой помощи сообщил журналистам, что медики оказали помощь одному человеку, получившему несерьезные травмы.

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Новости мира, Великобритания, Оксфорд, Полиция, Стрельба.
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