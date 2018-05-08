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Столкновение поездов в Баварии: По меньшей мере два человека погибло

Место происшествия
04:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи.

Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда.

Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию, передает НВ.

По предварительным данным, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы.

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Причины столкновения выясняются.

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Новости мира, Айхах, Бавария, Железная дорога, Столкновение поездов.
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