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В Германии 89-летнюю пенсионерку засудили за отрицание Холокоста

Урсула Хавербек
05:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Германии за одобрение, умаление или отрицание Холокоста предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа и пятилетнего тюремного заключения.

Немецкие правоохранители 7 мая задержали 89-летнюю пенсионерку Урсулу Хавербек, известную своими неонацистскими взглядами и осужденную за это к тюремному заключению. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Женщину взяли под стражу в её родном городе Флото, в земле Северный Рейн-Вестфалия, и передали в соответствующее пенитенциарное учреждения, говорится в совместном заявлении местной полиции и прокуратуры.

Немку приговорили к двум годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни. Этот приговор Хавербек обжаловала, однако проиграла суд. 2 мая она должна была прибыть в места заключения для отбывания наказания, однако не сделала этого. Поэтому прокуратура выдала ордер на ее арест.

На сайте ursula-haverbeck.info отмечается, что женщина не прибыла в тюрьму, поскольку ждет экспертного заключения о пригодности её к отбыванию наказания, которого еще нет. Однако представитель прокуратуры города Ферден, которая позволила арестовать осужденного, заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, соответствующее заключение было выдано еще 20 апреля и он позволяет заключить Хавербек.

Нынешний приговор суда — не первый для Урсулы Хавербек. За разжигание вражды её уже приговаривали к заключению в Гамбурге, Берлине и Детмольде, однако де-факто она оказалась в тюрьме впервые. В нынешней деле речь идет о ещё сообщениях в правоэкстремистской газеты “Голос рейха”, опубликованных в 2014 и 2015 годах.

Пенсионерка известна своей праворадикальной деятельностью. По её убеждению, на самом деле лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был трудовым лагерем, где никого не убивали.

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Новости мира, Германия, Рейн-Вестфалия, Урсула Хавербек, Флото, Холокост.
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