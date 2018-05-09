В ООН "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном

Генсек ООН Антониу Гуттериш "глубоко разочарован" решением президента США Дональда Трампа о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе и призвал других участников СВПД выполнять свои обязательства. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.

"Я последовательно подчеркивал, что Совместный всеобъемлющий план действий по Иранской ядерной программе (СВПД) является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии", - отметил Гуттериш.

"Любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных соглашением, а проблемы, которые не касаются непосредственно ядерной программы Ирана - урегулировать без ущерба для соглашения", - подчеркнул он.

"Я призываю всех остальных участников СВПД полностью выполнять соответствующие обязательства, а все остальные государства-члены - поддержать эту сделку", - добавил генсек.

Ранее о разочаровании решением Трампа заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

Тегеран назвал решение США "незаконным и таким, которое подрывает действие международных соглашений". Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских государств, которые подписали ядерную сделку.