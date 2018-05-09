https://telegraf.com.ua/files/2018/05/54316846-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4052662-finlyandiya-shvetsiya-i-ssha-namerenyi-usilit-oboronnoe-sotrudnichestvo.html
Финляндия, Швеция и США намерены усилить оборонное сотрудничество
11:53 Сегодня Телеграф
Новости мира: Министры обороны Финляндии, Швеции и США подписали декларацию об усилении сотрудничества в оборонной сфере.
Финляндия, Швеция и США договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Министры обороны стран во время трехсторонней встречи в Пентагоне подписали соответствующую декларацию о намерениях.
Договоренность облегчит проведение совместных военных учений, обучения кадров. По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, сотрудничество стран теперь выйдет на качественно новый уровень.
Иранская ядерная программа: Минфин США назвал сроки возобновления санкций
Глава финского военного ведомства Юсси Ниинисте, в свою очередь, отметил, что Швеция и США являются главными партнерами Финляндии в оборонной сфере, и поэтому важно развивать сотрудничество стран в этой сфере.
Telegraf.com.ua