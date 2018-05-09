Медики в Румынии отказались от всеобщей забастовки

Представители профсоюзов медицинских работников Румынии заявили, что отказываются от проведения запланированной на 11 мая общенациональной забастовки врачей. Об этом стало известно после переговоров руководителей профсоюзов с представителями правительства.

"В правительстве Румынии прошла встреча представителей протестующих медиков и профсоюзов с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, министром здравоохранения Сориной Пинтя и работниками министерства финансов. По итогам проведенных переговоров было подписано Соглашение о пересмотре принятого ранее нового Закона об оплате труда в сфере здравоохранения, а также о предоставлении отдельным категориям медицинских работников компенсаций. Речь идет, в основном, о медсестрах и других работниках, которых не коснулось увеличение заработной платы. Компенсации будут выплачиваться с мая нынешнего года до утверждения в парламенте соответствующих поправок в закон", - говорится в коммюнике профсоюза "Санитас".

Подчеркивается также, что, в связи с подписанием Соглашения, было принято решение отказаться от проведения запланированной на 11 мая общенациональной забастовки медиков.

Как стало известно, переговоры между профсоюзами и представителями правительства длились около 11 часов.