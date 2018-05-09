Медики в Румынии отказались от всеобщей забастовки
Новости мира: В Румынии представители профсоюзов медицинских работников отказались от проведения запланированной на 11 мая общенациональной забастовки врачей.
Представители профсоюзов медицинских работников Румынии заявили, что отказываются от проведения запланированной на 11 мая общенациональной забастовки врачей. Об этом стало известно после переговоров руководителей профсоюзов с представителями правительства.
"В правительстве Румынии прошла встреча представителей протестующих медиков и профсоюзов с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, министром здравоохранения Сориной Пинтя и работниками министерства финансов. По итогам проведенных переговоров было подписано Соглашение о пересмотре принятого ранее нового Закона об оплате труда в сфере здравоохранения, а также о предоставлении отдельным категориям медицинских работников компенсаций. Речь идет, в основном, о медсестрах и других работниках, которых не коснулось увеличение заработной платы. Компенсации будут выплачиваться с мая нынешнего года до утверждения в парламенте соответствующих поправок в закон", - говорится в коммюнике профсоюза "Санитас".
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Подчеркивается также, что, в связи с подписанием Соглашения, было принято решение отказаться от проведения запланированной на 11 мая общенациональной забастовки медиков.
Как стало известно, переговоры между профсоюзами и представителями правительства длились около 11 часов.