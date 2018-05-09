Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева
МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева
Новости: В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
В АМКУ отмечают, что заказчики все чаще дробят публичные закупки
Новости: Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины
Шевченко - о матче Динамо - Шахтер в финале Кубка Украины
Новости: Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть второй полуфинал конкурса
X

Сейм Польши не отправил в отставку маршалка Кухцинского

Сейм Польши
14:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Маршалок нижней палаты парламента Польши Марек Кухцинский останется на своей должности, за его отставку проголосовали 168 депутатов, а 249-не поддержали.

Маршалок нижней палаты польского парламента Марек Кухцинский сохранил свою должность. За вотум недоверия действующему маршалку Сейма в среду проголосовало 168 депутатов оппозиционных партий Сейма, а 249 депутатов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), было против, воздержалось девять польских законодателей.

Голосование за вотум недоверия к маршалку Кухцинского инициировали три оппозиционные партии — Гражданская платформа (РО), Современная (N) и фракция Польской крестьянской партии — Союза европейских демократов (PSL было прекращено).

Пашиняна избрали премьер-министром Армении

Инициируя голосование за вотум недоверия к Кухцинскому политики оппозиционных партий отмечали, что маршалок Сейма не является "независимым судьей", а ведет заседание "скандальным способом", не позволяя депутатам, особенно оппозиции, задавать вопросы и вносить формальные предложения.

Депутаты правящей PiS защищали маршалка Кухцинского, подчеркивая, что он очень хорошо выполняет свои обязанности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Марек Кухцинский, Маршалок, Нижняя палата парламента, Сем Польши.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В ЕС провели консультации по иранской ядерной проблеме В центре Рима сгорел автобус США предупреждают о террористической опасности в Латвии 9 мая

Последние новости

В центре Кабула произошло три взрыва, есть информация о раненых Наварро - о матче со Свитолиной Volvo научит свои грузовики обмениваться данными с легковыми автомобилями
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
04 Охрана спасала нардепов Шуфрича и Новинского от активистов в парке Славы
05 Названа лучшая песня всех времен (Видео)
Новости сегодня
14:52 Звезда сериала "Дневники вампира" Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой
14:48 В парламенте Ирана законодатели сожгли флаг США
14:40 Удивительные картины ножом по коже от Marka Evansa (Фото)
14:37 Капитан Лез Эрбье поднял Кубок Франции с игроками ПСЖ
14:34 Замглавы МВД: на задержанных Бережную и главу С14 составят админпротоколы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Добавить комментарий
0