Сейм Польши не отправил в отставку маршалка Кухцинского

Маршалок нижней палаты польского парламента Марек Кухцинский сохранил свою должность. За вотум недоверия действующему маршалку Сейма в среду проголосовало 168 депутатов оппозиционных партий Сейма, а 249 депутатов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), было против, воздержалось девять польских законодателей.

Голосование за вотум недоверия к маршалку Кухцинского инициировали три оппозиционные партии — Гражданская платформа (РО), Современная (N) и фракция Польской крестьянской партии — Союза европейских демократов (PSL было прекращено).

Инициируя голосование за вотум недоверия к Кухцинскому политики оппозиционных партий отмечали, что маршалок Сейма не является "независимым судьей", а ведет заседание "скандальным способом", не позволяя депутатам, особенно оппозиции, задавать вопросы и вносить формальные предложения.

Депутаты правящей PiS защищали маршалка Кухцинского, подчеркивая, что он очень хорошо выполняет свои обязанности.