Выход США из ядерной сделки: ЕС может оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана
Новости мира: Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб европейским компаниям.
Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб европейским компаниям.
С таким заявлением выступил официальный представитель правительства Франции Бенджамен Гриво, комментируя выход США из соглашения по Ирану. По словам Гриво, ЕС готов ответить пропорционально, в соответствии с правилами ВТО, сообщает «Радио Свобода».
Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки. Президент США отметил, что Тегеран не выполнял взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций. Он также обвинил иранские власти в поддержке терроризма. Остальные участники сделки – Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай – подтвердили намерение по-прежнему выполнять условия сделки.
Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из договора по иранскому атому
В Тегеране решение Вашингтона назвали "исторической ошибкой". В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня сообщили, что Иран выполняет взятые на себя обязательства. Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.