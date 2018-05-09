Выход США из ядерной сделки: ЕС может оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана

Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб европейским компаниям.

С таким заявлением выступил официальный представитель правительства Франции Бенджамен Гриво, комментируя выход США из соглашения по Ирану. По словам Гриво, ЕС готов ответить пропорционально, в соответствии с правилами ВТО, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки. Президент США отметил, что Тегеран не выполнял взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций. Он также обвинил иранские власти в поддержке терроризма. Остальные участники сделки – Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай – подтвердили намерение по-прежнему выполнять условия сделки.

В Тегеране решение Вашингтона назвали "исторической ошибкой". В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня сообщили, что Иран выполняет взятые на себя обязательства. Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.