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В Польше допущен сход с рельсов 30 вагонов товарного поезда
22:26 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Польше сошел с рельсов и перевернулся поезд с углем, все железнодорожное полотно засыпано ископаемым.
На западе Польши в четверг сошел с рельсов поезд с углем. В результате заблокировано движение на участке Познань-Щецин.
Об этом информирует tvn24.pl.
Как сообщается, поезд сошел с рельсов в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства на западе РП.
В результате аварии полностью или частично перевернулись 30 вагонов поезда. Железнодорожные пути засыпаны углем.
На место происшествия едет специальная комиссия. Пока что неизвестно есть ли пострадавшие в результате аварии поезда.
Telegraf.com.ua