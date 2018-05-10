В Польше допущен сход с рельсов 30 вагонов товарного поезда

На западе Польши в четверг сошел с рельсов поезд с углем. В результате заблокировано движение на участке Познань-Щецин.

Об этом информирует tvn24.pl.

Как сообщается, поезд сошел с рельсов в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства на западе РП.

В результате аварии полностью или частично перевернулись 30 вагонов поезда. Железнодорожные пути засыпаны углем.

На место происшествия едет специальная комиссия. Пока что неизвестно есть ли пострадавшие в результате аварии поезда.