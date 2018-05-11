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Организаторов кампании про-Brexit группы оштрафовали почти на €90 тысяч

Активисты в Британии
14:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Организаторов кампании, принимавших участие в подготовке референдума за выход Великобритании из ЕС, оштрафовали на 90 тысяч евро.

Организаторов кампании Leave.EU, что принимала участие в подготовке референдума за выход Британии из ЕС, оштрафовали почти на 90 тысяч евро за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает BBC.

"Активистская группа Leave.EU была оштрафована на 70 тысяч фунтов стерлингов (более 87 тысяч евро - прим. ред.) за нарушение закона о выборах на референдуме (о выходе с ЕС - прим. ред.) в 2016 году", - говорится в сообщении

Избирательная комиссия Великобритании заявила, что группа, которая действовала отдельно от официальной про-Brexit группы "Голосуй за выход", не сообщила о свыше 80 тысяч евро своих расходов.

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Отмечается также, что Leave.EU превысила лимит на расходы "зарегистрированных беспартийных участников кампании" минимум на 10%, и предполагается, что это превышение может быть значительно большим.

Как отметили в избирательной комиссии, они разочарованы, что "ключевой игрок" в референдуме нарушил правила. Зато соучредитель Leave.EU Аррон Бэнкс назвал решение комиссии политически мотивированным.

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Новости мира, Brexit, Выход Британии из ЕС, Организаторы кампании, Подготовка референдума, Штраф.
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