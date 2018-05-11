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Жители Мюнхена массово протестовали против полиции

Мюнхен
15:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Мюнхене десятки тысяч людей протестовали против расширения полномочий полиции.

В Мюнхене десятки тысяч людей присоединились к акции протеста против противоречивых изменений в закон о задачах и полномочия полиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам организаторов акции, в четверг на улицы Мюнхена вышли 40 тысяч демонстрантов. В то же время полиция насчитала 30 тысяч участников.

К акции присоединились более 80 партий, союзов, объединений и организаций. Колонна протестующих передвигалась по центральным улицам города. Участники акции видят в изменениях в закон о задачах и полномочиях полиции атаку на принципы демократии и правового государства.

 

В прошлом году правящая в Баварии консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС) приняла в земельном парламенте закон о задачах и полномочиях земельной полиции. Этот нормативный акт значительно расширил полномочия баварских правоохранителей.

 

Кроме того, на следующей неделе баварский Ландтаг будет голосовать за изменения в этот закон, в которых противники видят опасность чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан.

Особенно громкую критику вызывает предложенный размытый пункт закона, который разрешает превентивные скрытые действия полиции не только в случае имеющейся опасности, но и даже "угрозы опасности".

В частности, полиция в таком случае будет иметь право без ведома граждан просматривать их электронную переписку, а также отслеживать телефонные разговоры. Критики опасаются, что изменения дают полиции возможность де-факто "беспрерывно сажать" граждан.

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Новости мира, Акции протеста, Германия, Мюнхен, Протесты в Германии.
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