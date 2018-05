Жители Мюнхена массово протестовали против полиции

В Мюнхене десятки тысяч людей присоединились к акции протеста против противоречивых изменений в закон о задачах и полномочия полиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам организаторов акции, в четверг на улицы Мюнхена вышли 40 тысяч демонстрантов. В то же время полиция насчитала 30 тысяч участников.

К акции присоединились более 80 партий, союзов, объединений и организаций. Колонна протестующих передвигалась по центральным улицам города. Участники акции видят в изменениях в закон о задачах и полномочиях полиции атаку на принципы демократии и правового государства.

#antireport #NoPAG #pag More than 40.000 people at todays demo against new Bavarian police law in #Munich, Germany. #muc1005 Video of the #BlackBloc by @looklady pic.twitter.com/iR5qvTvNcD

— Enough is Enough! (@enough14) 10 мая 2018 г.