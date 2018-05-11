Жители Мюнхена массово протестовали против полиции

В Мюнхене десятки тысяч людей присоединились к акции протеста против противоречивых изменений в закон о задачах и полномочия полиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам организаторов акции, в четверг на улицы Мюнхена вышли 40 тысяч демонстрантов. В то же время полиция насчитала 30 тысяч участников.

К акции присоединились более 80 партий, союзов, объединений и организаций. Колонна протестующих передвигалась по центральным улицам города. Участники акции видят в изменениях в закон о задачах и полномочиях полиции атаку на принципы демократии и правового государства.

В прошлом году правящая в Баварии консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС) приняла в земельном парламенте закон о задачах и полномочиях земельной полиции. Этот нормативный акт значительно расширил полномочия баварских правоохранителей.

Zehntausende demonstrieren heute in München gegen die Pläne der CSU, den Freistaat in einen Polizeistaat umzuwandeln. Das widerspenstige Bayern zeigt sein Gesicht und begehrt auf gegen die Allmachtsphantasien der CSU-Landesregierung. Weiter so! #noPAG #muc1005 #München pic.twitter.com/Sd8RM69yqW — Niklas Haupt (@haupt_niklas) 10 мая 2018 г.

Кроме того, на следующей неделе баварский Ландтаг будет голосовать за изменения в этот закон, в которых противники видят опасность чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан.

Особенно громкую критику вызывает предложенный размытый пункт закона, который разрешает превентивные скрытые действия полиции не только в случае имеющейся опасности, но и даже "угрозы опасности".

В частности, полиция в таком случае будет иметь право без ведома граждан просматривать их электронную переписку, а также отслеживать телефонные разговоры. Критики опасаются, что изменения дают полиции возможность де-факто "беспрерывно сажать" граждан.