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МИД Франции пока не готов назвать дату следующей встречи "нормандского формата"

Франция
17:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: В МИД Франции ответили на заявление Петра Порошенко о встрече "нормандской четверки" в Париже.

В МИД Франции заявили, что о встрече в нормандском формате будет сообщено "в свое время".

Как передает Европейская правда, об этом заявил представитель ведомства, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности встречи в Париже.

"О следующей встрече в нормандском формате будет объявлено в свое время", - заявил представитель МИД Франции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров Германии, Франции, Украины и России может вскоре состояться в Париже.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас объявил о намерении пригласить глав МИД Франции, России и Украины для следующей встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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Новости мира, "Нормандская четверка", Париж, Петр Порошенко, Франция.
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