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Макрон устроил вечеринку в Елисейском дворце

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Эммануэль Макрон с женой
13:39 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон в Международный день музыки устроил в Елисейском дворце шумную вечеринку, на которой играли популярные диджеи.

Президент Франции Эммануэль Макрон устроил дискотеку в Елисейском дворце, похожую на техновечеринку. Так французский лидер отметил Международный день музыки.

При этом сам Макрон вел себя как суперзвезда. Он фотографировался со своими сторонниками, раздавал автографы и подмигивал со сцены каждому.

Но танцевали во дворце недолго, ведь сегодня Макрону предстоит насыщенный рабочий день.

Также сообщается, что жена французского президента Бриджит Макрона решила перестроить Елисейский дворец.

Каких изменений может понести памятник архитектуры по прихоти первой леди Франции, узнали журналисты.

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Новости мира, Вечеринка, Елисейский дворец, Международный день музыки, Эммануэль Макрон.
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