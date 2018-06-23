Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
Учителям украинского языка в иноязычных школах установили надбавку до 30%
Новости: Мощный шторм в Польше: есть погибшие
Мощный шторм в Польше: есть погибшие
Новости: Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости: Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
Археологи нашли самые старые в Китае костяные орудия
X

Мощный шторм в Польше: есть погибшие

Польша
01:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В Польше пронесся мощный шторм. Вихрь повалил деревья на дороги.

В польском городе Воломин дерево упало на заместителя городского председателя, в результате чего мужчина погиб.

Еще десять человек в результате стихии ранены, говорится в сюжете ТСН. На западе Польши дерево стало причиной аварии на рельсах. Оно повредило переднюю часть поезда. Разрушениям подверглись три сотни домов.

Мощный ветер оборвал линии электропередачи, в некоторых районах - стал причиной возгорания. По данным пожарной службы, после шторма без света остаются 74 тыс. домов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Европа, Погода, Польша, Шторм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

На лондонском вокзале эвакуировали людей из-за мужчины с бомбой Поваленные деревья и перекрытые дороги: Польшу накрыл сильный шторм В Швейцарии 400 человек эвакуировали вертолетами в связи с поломкой фуникулера

Последние новости

ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня Назад в прошлое: снимки крутых отцов (Фото) Фильмы, которые цепляют зрителей с первых минут
Сегодня читают
01 Суд вынес решение по нардепу Савченко
02 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
03 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
04 Официально. Лунин стал игроком Реала
05 Нигерия комфортно обыграла Исландию и подарила шанс Аргентине
Новости сегодня
02:12 Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии историку Козловскому
00:58 Легендарный игрок "Челси" сравнил Дзюбу с собой
00:46 Живописные дороги, которые приковывают к себе взгляд (Фото)
00:45 Поклонница сборной Бразилии поразила фанатов страстным танцем (Видео)
00:40 Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Врачи назвали источники аллергии
Врачи назвали источники аллергии
Добавить комментарий
0