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Более 400 мигрантов спасли у побережья Испании

Нелегалы
15:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: У побережья Испании морской спасательной службой спасены 418 мигрантов на 15 лодках.

Не менее 418 мигрантов спасены в субботу у испанских берегов в рамках трех операций, проведенных в субботу сотрудниками морской спасательной службы Испании, сообщает испанская общественная организация "Спасение на море".

По ее данным, всего перехвачены 15 лодок: 262 человека спасены в Гибралтарском проливе, они отправлены в порты Тарифа и Барбате в Андалусии, 27 человек спасены в Средиземном море между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко, еще 129 человек были обнаружены на лодке в Атлантическом океане у острова Гран-Канария.

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Новости мира, Испания, Лодки, Мигранты, Нелегалы, Спасатели.
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