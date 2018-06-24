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В Турции 24 июня выбирают президента и парламент

Голосование
09:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Турции сегодня, 24 июня, проходит голосование на президентских выборах и парламентских выборах.

В Турции сегодня, 24 июня, началось голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва. На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Об этом сообщает агентство Анадулу.

Граждане Турции за рубежом проголосовали на выборах с седьмого по 19 июня. Зарегистрированные за рубежом избиратели также смогут проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня.

Избирательные участки в Турции будут открыты с 08:00 до 17:00. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от "Народного альянса", который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией национального действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

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100 тысяч подписей избирателей, необходимых для участия в президентских выборах, набрали лидер İYİ Parti Мераль Акшенер, председатель Saadet Partisi Темель Карамоллаоглу и глава Vatan Partisi Догу Перинчек.

В парламентских выборах примут участие кандидаты от Партии справедливости и развития, CHP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi и Vatan Partisi.

Партия справедливости и развития и МНР идут на выборы в составе "Народного альянса", а İYİ Parti, CHP и Saadet Partisi - в составе "Альянса нации".

Выборы президента: кандидаты

На пост президента Турции в 2018 году претендуют 6 кандидатов:

  • Реджеп Тайип Эрдоган от Партии справедливости и развития(действующий президент);

  • Мухаррем Индже - Республиканская народная партия;

  • Мерал Акшенер из новой в стране Хорошей партии;

  • Селахаттин Демирташ от Народной демократической партии;

  • Темель Карамоллаоглу - Партия добродетели (Saadet);

  • Догу Перинчек - Патриотическая партия (Vatan).

Правила голосования

В 2017 году в Турции был проведен референдум, на котором приняли изменения к Конституции. Согласно этим изменениям, новый президент станет не только главной страны, но и главой правительства, переняв на себя функции премьер-министра.

Для победы в выборах кандидат в президенты должен набрать абсолютное большинство голосов – 50% плюс один голос. В случае ненабора будет проведен второй тур (8 июля). Официальные результаты выборов огласит Высшая избирательная комиссия Турции на протяжении суток после закрытия голосования.

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