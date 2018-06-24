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СМИ: В Польше уничтожали архивы

Архив
09:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По информации СМИ сотни страниц архивных документов периода Польской Народной Республики были уничтожены в 2000-2009 году.

В Польше были зафиксированы многочисленные случаи уничтожения документов в военных архивах в Гдыне, Новом Дворе Мазовецкого и Рембертуви с 2000 по 2009 годы. Об этом сообщает "Польское радио".

"Масштаб убытков является огромным, касается сотен тысяч страниц, среди которых были бесценные - с точки зрения исследований и архивов - материалы периода Польской Народной Республики", - говорится в коммюнике Военного исторического бюро.

В сообщении отмечается, что особенно возмутительным факт уничтожения в 2000-2009 годы документов органов безопасности коммунистического государства, несмотря на то, что уже действовал закон об Институте национальной памяти от 1998 года. Согласно этому закону, люди или учреждения обязаны передавать такие материалы в архив Института национальной памяти, а их уничтожение подлежит наказанию. Среди уничтоженных документов этого периода были, в частности, такие, которые касались тогдашнего Министерства общественной безопасности, судов и прокуратур сталинского периода, Военной информационной службы и командование Войск охраны пограничья.

Как сообщается, потеряны тысячи страниц документов, важных для исследования коммунистического прошлого, в частности о сотрудничестве с СССР и другими коммунистическими государствами, о ядерном оружии, персональные документы, отчеты о настроениях в Польском народном армии, цензорские материалы, документы партийных и молодежных организаций.

 

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Новости мира, Архивы, Документы, ПНР, Польша, Уничтожение.
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