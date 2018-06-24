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Взрыв в жилом доме на западе Германии, пострадали 5 человек

Взрыв в жилом доме
11:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: В немецком городе Вупперталь произошел взрыв в жилом доме, раненые не менее пяти человек.

Взрыв произошел в жилом доме в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. По меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера вечером около 23:50 (00:50 по киевскому времени в воскресенье - прим. ред.) очевидцы сообщили полиции о пожаре в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе в (районе- прим. ред.) Вупперталь-Лангерфельд. ... по первым данным сначала произошел взрыв, почти полностью разрушивший здание. ... Минимум пять человек ранены в результате произошедшего, несколько из них тяжело", - говорится в сообщении местной полиции.

Полиция не исключает, что в разрушенном строении могут оставаться люди. По состоянию на 07:30 по киевскому времени возгорание еще не удалось ликвидировать, пожарные не смогли проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения.

В данный момент причины взрыва не известны, ведется расследование.

Как сообщалось, в столице Эфиопии утром 23 июня в результате взрыва гранаты на акции в поддержку нового премьера 154 человека пострадали и один погиб. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Новости мира, Взрыв в жилом доме, Германия, Пожар в жилом доме, Пострадавшие.
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