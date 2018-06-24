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СМИ: Минобороны Британии требует от Мэй 20 млрд фунтов

Тереза Мэй
12:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Бюджетные инициативы Терезы Мэй могут быть заблокированы парламентом, если Минобороны не получит дополнительных 20 млрд фунтов.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон угрожал главе правительства Терезе Мэй раздавить ее бюджетные инициативы и поднять вопрос об отставке, если та не предоставит дополнительного финансирования его ведомству. Об этом сообщает The Daily Mail.

Так, Г. Уильямсон потребовал увеличить на 20 миллиардов фунтов финансирование Минобороны на ближайшие 10 лет. Министр обороны заявил, что в противном случае депутаты-консерваторы проголосуют против предложенного Т. Мэй проекта бюджета. В дальнейшем же парламент может выразить ей недоверие, что приведет к отставке премьер-министра.

Ранее Г. Уильямсон уже пытался получить дополнительное финансирование для армии и даже получил на это согласие Т. Мэй, однако после стало известно, что денег в бюджете страны на эти нужды нет.

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Новости мира, Бюджет, Великобритания, Гэвин Уильямсон, Минобороны, Тереза Мэй.
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