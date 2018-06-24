Выборы в Турции: зафиксированы первые вмешательства в голосование

В Турции сегодня, 24 июня, началось голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва. На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Об этом сообщает Андолу.

В четырех провинциях Турции проводится расследование в отношении 10 иностранцев, которые представлялись наблюдателями на выборах 24 июня.

По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования на президентских и парламентских выборах, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.

Президентская форма правления позволит Турции более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходе из избирательного участка в стамбульском районе Ускюдар.

Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления, отметил Эрдоган.

"Явка на выборах в Турции высока. Об этом говорят сообщения, поступающие из разных районов Турции", - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что в ходе предыдущих выборов в Турции явка избирателей составила 85 процентов, тогда как в ряде западных стран этот показатель находится на уровне 30 процентов.

Эрдоган сообщил, что проведет часть сегодняшнего дня в Стамбуле, после чего направится в Анкару, где будет следить за процессом оглашения итогов выборов.

Избирательные участки в Турции открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.

На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя.