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Саммит ЕС по беженцам: Компромисс не достигнут

Педро Санчес
21:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: За время проведения чрезвычайного саммита в отношении беженцев, лидеры ЕС не нашли решение проблемы.

Несмотря на то, что большинство из участников чрезвычайного саммита ЕС в отношении беженцев поддерживает одинаковые идии, совместного решения так и не смогли найти. Об этом заявил в воскресенье премьер Испании Педро Санчес, оставляя встречу, передает ТАСС.

"Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей (лидеры 16 стран - ред.). Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции", - сказал он.

По информации издания Spiegel, канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что не будет никакого совместного заявления относительно результатов в саммита.

Более того, она считает, что проблемы беженцев должны решиться путем соглашений между отдельными странами.

Как сообщалось ранее, более 16,5 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из приграничных стран ЕС лишь около 35 тыс. человек.

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Новости мира, Беженцы, ЕС, Мигранты, Педро Санчес, Саммит.
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