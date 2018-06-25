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В Греции произошло землетрясение
Новости мира: Мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло неподалеку от греческого города Метони на юго-западе полуострова Пелопоннес.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки произошли за 38 км от города Метони на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности греческого полуострова Пелопоннес. По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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