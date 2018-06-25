В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли за 38 км от города Метони на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности греческого полуострова Пелопоннес. По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.