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В Греции произошло землетрясение

Землетрясение
09:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло неподалеку от греческого города Метони на юго-западе полуострова Пелопоннес.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли за 38 км от города Метони на побережье Ионического моря на юго-западной оконечности греческого полуострова Пелопоннес. По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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Новости мира, Греция, Магнитуда, Метони, Пелоппонес, Эпицентр.
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