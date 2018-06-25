Правительство Британии выкупит дом отравленного экс-шпиона Скрипаля

Правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте. Сумма сделки оценивается в $1,3 млн, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что в рамках сделки также будут приобретены автомобили и другое семейное имущество. Издание отмечает, что после использования подобного вещества оба дома стали непригодными для проживания, помимо этого, было заражено имущество жертв нападения.

Источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что дом Скрипаля ожидается приобрести за $463 тыс.

Дом полицейского Ника Бейли, самочувствие которого ухудшилось при расследовании нападения 4 марта, обойдется $569 тыс.