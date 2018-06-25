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Правительство Британии выкупит дом отравленного экс-шпиона Скрипаля

Задний двор дома Скрипалей
16:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Власти Британии намерены выкупить за $463 тысяч дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте. Сумма сделки оценивается в $1,3 млн, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что в рамках сделки также будут приобретены автомобили и другое семейное имущество. Издание отмечает, что после использования подобного вещества оба дома стали непригодными для проживания, помимо этого, было заражено имущество жертв нападения.

Отравление Скрипалей: принц Чарльз посетил Солсбери

Источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что дом Скрипаля ожидается приобрести за $463 тыс.

Дом полицейского Ника Бейли, самочувствие которого ухудшилось при расследовании нападения 4 марта, обойдется $569 тыс.

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Новости мира, Великобритания, Дом, Нервно-паралитическое вещество, Новичок, Отравление, Покупка, Сергей Скрипаль.
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