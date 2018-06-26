В Австрии на ходу опрокинулись вагоны с 80 пассажирами

Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри, два человека тяжело травмированы.

Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд направлялся в столицу земли Санкт-Пельтен.

По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.

В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.

Причина аварии пока не выяснена.