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В Австрии на ходу опрокинулись вагоны с 80 пассажирами
10:45 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В Австрии с рельсов сошел поезд, есть серьезно травмированные.
Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри, два человека тяжело травмированы.
Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд направлялся в столицу земли Санкт-Пельтен.
По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.
В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.
Причина аварии пока не выяснена.
Telegraf.com.ua