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В Австрии на ходу опрокинулись вагоны с 80 пассажирами

Место событий
10:45 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Австрии с рельсов сошел поезд, есть серьезно травмированные.

Во вторник утром в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри, два человека тяжело травмированы.

Как сообщает Der Standard, инцидент произошел около семи утра в федеральной земле Нижняя Австрия, поезд направлялся в столицу земли Санкт-Пельтен.

По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.

В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.

Причина аварии пока не выяснена.

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Новости мира, Авария на железной дороге, Австрия, Поезд, Сход с рельсов.
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