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Украина получит миллиардный кредит от ЕС

Евро
12:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Совет ЕС выделил макрофинансовую помощь для Украины в размере 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации.

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

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Новости мира, Евросоюз, Кредит, Миллиард, Совета ЕС, Украина.
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