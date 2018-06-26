Германия активно сокращает государственную задолженность

Благоприятная конъюнктура позволяет Германии ускоренно сокращать государственную задолженность, которая в первом квартале нынешнего года уменьшилась на 40,1 млрд евро или 2%.

Об этом сообщило Федеральное ведомство статистики, передает Deutsche Welle.

Совокупный долг Германии в настоящее время составляет 1,95 трлн евро.

По данным ведомства, сокращение долгов происходит на всех уровнях. Так, федеральный долг сократился на 1% или 12,4 миллиарда, до 1,23 триллиона евро. Долг федеральных земель уменьшился на 4% или 24,1 миллиарда евро и теперь составляет 578,4 миллиарда евро. Долг городов и коммун сократился на 2,5%, до 137,5 миллиарда евро.

По данным экспертов, рост экономики и рекордная занятость привели к увеличению налоговых поступлений. В то же время низкие процентные ставки по кредитам снижают расходы на обслуживание госдолга.